Chery рассекретила дизайн премиального кроссовера Exeed VX

Через неделю на автосалоне в Гуанчжоу будет представлен флагманский кроссовер от премиального бренда Exeed, который принадлежит компании Chery.

На автосалоне продемонстрируют концепт Exeed VX, а в следующем году появится его серийная версия, которая как предполагается, получит уже известные по другим моделям моторы.

Сейчас автопроизводитель в Сети демонстрирует скетчи кроссовера, публичная премьера которого состоится 22 ноября.

По предварительным данным, в серийном Exeed VX будут устанавливать 1,6-литровый 197-сильный ДВС с роботизированной коробкой передач.

Такую силовую установку сейчас устанавливает в подкапотное пространство кроссоверов Exeed TX и TXL.