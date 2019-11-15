Kia готовит в Лос-Анджелесе громкую премьеру

Автопроизводитель официально анонсировал новую загадочную модель, премьерный показ которой состоится в рамках автошоу в Лос-Анджелесе 22 ноября.

Достоверно известно, что Kia на автосалоне представит новую серийную модель, а не прототип, но что этом будет за новинка пока неизвестно.

Можно предположить, что компания намерена представить новое поколение Kia Sorento, который уже не раз попадал в объективы камер фотошпионов.

С другой стороны громкой премьерой может оказаться седан Kia Optima, предназначенный для американского рынка.

Также не исключено, что на мотор-шоу продемонстрируют американский вариант кроссовера Kia Seltos.