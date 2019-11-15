Mercedes-Benz предложил новые модификации CLA в России

Немецкий автопроизводитель в России расширил линейку Mercedes-Benz CLA, и теперь дилерские центры клиентам могут предложить универсал CLA 200 и «заряженный» седан AMG.

Российская версия универсал CLA 200 оснащена 1,3-литровым 150-сильным турбомотором, который работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Привод для универсала предусмотрен только передний. Mercedes-Benz CLA 200 предлагается только в комплектации Sport, а цена этой версии начинается от 2 580 000 рублей.

Комплектация для универсала тоже всего одна — Sport. Она включает в себя спортивные сиденья, датчики дождя и света, камеру заднего вида и парковочный ассистент, а также круиз-контроль и мультимедийную систему.

Стоимость – от 2 580 000 рублей. Седан Mercedes-AMG CLA 35 технически ничем не отличается от продаваемого хэтчбека Mercedes-AMG A35.



«Четырехдкерка» оснащена двухлитровым турбомотором мощностью 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Для силового агрегата доступен только семиступенчатый «робот» Speedshift DCT 7G с системой полного привода.

Базовый седан в «заряженной» версии предлагается по цене от 3 600 000 рублей.