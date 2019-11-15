Представленный недавно недорогой кроссовер для китайского рынка готовится к выходу в продажу.

Накануне стало известно, что новый кроссовер Skoda Kamiq GT выйдет в четырёх комплектациях по цене от 119 800 юаней или около 1,1 млн рублей.

Старт продаж будет объявлен в конце ноября. Бюджетная версия кроссовера имеет длину 4 409 мм, а расстояние между осями составит 2 610 мм.

В комплектациях Automatic Comfort и Automatic Ultimate новинка будет доступна с 6-скоростным автоматом и полуторалитровым 110-сильным двигателем.

Версии DSG Comfort и DSG Ultimate предложат уже с 1,2-литровым турбированным агрегатом с отдачей 116 л.с. В качестве трансмиссии предложат уже семискоростной робот. Система привода для автомобиля будет только на переднюю ось.