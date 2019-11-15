Volkswagen начал строить завод по выпуску электрокроссоверов

Немецкий автопроизводитель официально объявил о старте строительства завода, расположенного на территории США.

В частности, компания организовала перестройку завода в городе Чаттануга штата Теннеси. В проект по дополнению производственных линий инвестируют 800 млн долларов.

На новых производственных линиях будет организована сборка электрических кроссоверов, а площадь нового кузовного цеха составит 52,4 тыс. кв. м.

Первым на конвейер обновленного предприятия встанет электрокар ID.CROZZ. Его сборку планируется начать в 2022 году.