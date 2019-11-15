Кроссовер Jetta VS7 от Volkswagen создали на базе Skoda Karoq

Официальная премьера нового семиместного кроссовера бренда Jetta состоится на автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября.

Накануне презентации были опубликованы фотографии новинки, а также некоторые характеристики.

Новинка будет предлагаться в Китае под названием Jetta VS7, а создали кроссовер на базе модели Skoda Karoq.

Его габариты составляют: 4 627/ 1 841/1 633 мм, а расстояние между осями составляет 2 730 мм. Дизайн автомобиля будет выполнен в стилистике бренда Jetta, а его моторная гамма будет представлена одним 1,4-литровым двигателем.

Его мощность составит 150 л.с., а работать он будет в паре с шестискоростным автоматом. Система привода для новинки доступна не будет.

В продаже Jetta VS7 появится в следующем году по предварительной цене около 838 тыс. рублей в эквиваленте.