Увеличение ценников на две комплектации китайского кроссовера зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто», которые продолжают мониторинг цен на новые авто.
Chery Tiggo 4 подорожал в России в двух комплектациях
15.11.2019 23:43
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Теперь обновленные ценники появились у Chery Tiggo 4 с комплектации Cosmo и Techno.
Первую компания предложила россиянам в начале осени, и теперь ее цена выросла на 10 тысяч рублей.
Столько же прибавила в цене и комплектация Techno предлагаемая за 1 109 900 рублей.
Стоимость версий Start и Comfort осталась без изменений и составляет 899 900 и 1 029 900 рублей соответственно.
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