Chery Tiggo 4 подорожал в России в двух комплектациях

Увеличение ценников на две комплектации китайского кроссовера зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто», которые продолжают мониторинг цен на новые авто.

Теперь обновленные ценники появились у Chery Tiggo 4 с комплектации Cosmo и Techno.

Первую компания предложила россиянам в начале осени, и теперь ее цена выросла на 10 тысяч рублей.

Столько же прибавила в цене и комплектация Techno предлагаемая за 1 109 900 рублей.

Стоимость версий Start и Comfort осталась без изменений и составляет 899 900 и 1 029 900 рублей соответственно.