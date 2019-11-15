В России назвали самые востребованные китайские автомобили

Китайские автомобили в этом году демонстрируют рост, несмотря на общее падение российского рынка.

По итогам октябре россияне купили 3 296 новых авто китайского происхождения, а это на 41% больше, чем годом ранее.

Самыми востребованными китайскими автомобилями в России стали модели бренда Haval.

Популярность этих авто стала расти после запуска нового кроссовера и его купеобразной версии на собственном предприятии марки в Тульской области, открытом в 2019 году.

В октябре модели Haval разошлись тиражом в количестве 1 325 ед., что на 344% больше, чем годом ранее.

Объёмы продаж Geely составили 763 ед., что на 144% больше и она находится на втором месте. В тройке лидеров располагается Chery с показателем 609 проданных ед., что на 38% больше.

В первой пятерке лидеров оказались Changan (239 ед., +215%) и FAW (91 ед., +12%). Среди моделей лидерами являются Haval H6, Geely Atlas, Chery Tiggo, Haval F7 и Changan CS35.