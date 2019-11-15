Сегодня в Сети появилось сообщение о возможном уходе Honda Pilot с российского рынка.

Компания отреагировала на сообщение и официально распространила сообщение с опровержением. Автопроизводитель уверяет, что никаких изменений в представленном модельном ряду не произойдет.

В частности, кроссовер Honda Pilot не покинет авторынок России, а модель CR-V будет представлена теми же комплектациями, что и сейчас.

Более того, в Honda заявили, что ОТСС на Pilot был продлен.