В компании Hyundai сами не ожидали такого спроса на новый кроссовер, который вышел на рынок этим летом.
Очередь за новым Hyundai Venue растянулась уже на четыре месяца
15.11.2019 19:30
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Изначально автомобиль Hyundai Venue был представлен в Индии, а позже появился и в США. Его премьерный показ проходил в Нью-Йорке весной.
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
На индийском рынке Venue доступен с тремя моторами по цене от 580 тыс. рублей в эквиваленте минимум. Самая дорогая комплектация предлагается за 1 млн рублей.
На территории США модель представлена только с одним двигателем. В дальнейшем новинка может добраться и до российского рынка.
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