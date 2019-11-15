Очередь за новым Hyundai Venue растянулась уже на четыре месяца

В компании Hyundai сами не ожидали такого спроса на новый кроссовер, который вышел на рынок этим летом.

Изначально автомобиль Hyundai Venue был представлен в Индии, а позже появился и в США. Его премьерный показ проходил в Нью-Йорке весной.

Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.

На индийском рынке Venue доступен с тремя моторами по цене от 580 тыс. рублей в эквиваленте минимум. Самая дорогая комплектация предлагается за 1 млн рублей.

На территории США модель представлена только с одним двигателем. В дальнейшем новинка может добраться и до российского рынка.