Кроссовер Honda Pilot может покинуть авторынок России

Покинуть российский рынок модель может в обозримом будущем, но пока кроссовер представлен в дилерских центрах и на официальном сайте компании.

Информацию о возможном уходе Honda Pilot с российского рынка распространили два источника на рынке, на которые ссылаются журналисты издания «Мотор».

По их информации, в дальнейшем автомобиль уберут из модельного ряда. Выданное в 2016 году ОТТС на него действительно до 25 декабря этого года.

Журналисты также обратились к пресс-службе компании, где информацию не подтвердили и заявили, что на кроссовер есть ОТТС до 2021 года.

Между тем, спрос на Honda Pilot сокращается. Так, за 10 месяцев этого года объёмы продаж составили 186 экземпляров, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также появились слухи, что в России кроссовер CR-V будет представлен в одной комплектации с 2,4-литровым двигателем.