Модель Nissan Almera со сменой поколений получила турбомотор, при этом версия для американского рынка, представленная весной, имеет атмосферный двигатель.

Новый турбированный двигатель пришел на смену 1,2-литровыму агрегату. Мощность 1,0-литрового агрегата составляет 100 л.с. при 152 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем будет работать только вариатор Xtronic с функцией D-Step Logic. Заявленный расход топлива двигателем составляет 4,3 литра на 100 км пути в режиме NEDC.

В Таиланде новая Nissan Almera будет доступна по цене от 499 000 бат или около 1,05 млн рублей. Топовый вариант оценили в 639 000 бат (1,35 миллиона рублей).

Напомним, что в России продажи Nissan Almera были прекращены из-за низкого спроса.