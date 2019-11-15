За два дня до официальной презентации в Сети появились скриншоты из рекламного видео.

Эти изображения дают понять, каким будет новый электрический кроссовер, выполненный в стиле спорткара Mustang.

Накануне автопроизводитель официально раскрыл название новинки и публиковал тизеры. Теперь электрокроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до дебюта, причем речь идет не только о внешности, но и характеристиках.

Новая модель Mach-E будет купеобразным кроссовером, у которого оптика выполнена в стиле спорткара. На старте продаж покупателям будет предложена версия First Edition, стоимость которой составит 59 900 долларов или около 3,8 млн рублей.

Позднее для покупки станет доступна топовая модификация GT. В старших версиях кроссовер сможет ускоряться до сотни за 3,5 секунды и они будут полноприводными.

Самыми последними в продажу поступят базовые версии, для которых предложат заднеприводную систему, а их разгон от 0 до 100 км/ч будет осуществляться за 5,0 сек. Мощность силовой установки в зависимости от версии будет от 260 до 370 л.с., а запас хода будет от 340 до 480 км.