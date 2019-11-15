В базе Роспатента обнаружили новые изображения деталей внедорожника от УАЗ из класса Toyota Land Cruiser Prado.
Раскрыты новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
15.11.2019 18:10
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На этот раз УАЗ запатентовал заднюю оптику автомобиля, прозванного как «русский Прадо».
Новый фонарь имеет другую форму, но при этом огибает угол корпуса машины подобно, как у Патриота.
Также в нем есть узкие отражатели под светодиодные элементы. Напомним, недавно сообщалось, что у отечественного внедорожника будет абсолютно новый двигатель.
Также есть данные, что помимо нового мотора, у новинки будет модернизированный турбодизель объёмом 2,2 литра, используемый в Ford Transit.
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