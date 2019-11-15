Раскрыты новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

В базе Роспатента обнаружили новые изображения деталей внедорожника от УАЗ из класса Toyota Land Cruiser Prado.

На этот раз УАЗ запатентовал заднюю оптику автомобиля, прозванного как «русский Прадо».

Новый фонарь имеет другую форму, но при этом огибает угол корпуса машины подобно, как у Патриота.

Также в нем есть узкие отражатели под светодиодные элементы. Напомним, недавно сообщалось, что у отечественного внедорожника будет абсолютно новый двигатель.

Также есть данные, что помимо нового мотора, у новинки будет модернизированный турбодизель объёмом 2,2 литра, используемый в Ford Transit.