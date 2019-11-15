Описание красителя Carburex: области применения, плюсы использования

Carburex – это краситель для бензина, поколение красящих средств с органической основой. Он предназначен для окрашивания в разные цвета топлива для суден, авиации, автотранспорта, дизеля, мазута для топки, масел для мотора, веществ для смазывания. Часто красящие средства применяют для распознания разных типов продукции из нефти. Таким образом, повышается уровень безопасности при перевозке товара, распределительных работах и хранении на складе.

Цветовая гамма красителей Carburex

Компания Carburex представляет стандартную палитру цветов красящего вещества. Среди них числятся средства в синем, зеленом, красном, оранжевом, желтом и фиолетовом цветах. Это позволяет подобрать краситель для бензина, который будет устраивать по всем параметрам.

Есть возможность смешать основные цвета для получения необычного оттенка топлива, который присущ конкретному изготовителю. Заказчик имеет возможность сделать заказ индивидуального цвета. Это очень важно, ведь определенный цвет позволит безошибочно распознать необходимую фирму-производителя, а самому изготовителю избежать возможных подделок со стороны мошенников. Существуют регламенты относительно автомобильного топлива, согласно которому оно не может быть голубого и зеленоватого оттенка. Такое ограничение отсутствует на дизельное топливо.

Описание красителя

Carburex – это жидкие красители, в которых присутствует до шести процентов красящего средства. Они используются в пропорции 200 грамм на тонну топлива. Специалисту рекомендуют не превышать дозу в размере 40 грамм на тонну, если это касается концентратов. Некоторые фирмы окрашивают продукты из нефти при низких температурных режимах. Именно при таких показателях термометра требуется точная и стабильная пропорция дозировки.

Краситель имеет свойство полного растворения в топливе. Он не влияет на химические и физические особенности и характеристики, связанные с функциональностью. В связи с тем, что концентрат красителя достаточно низкий, отсутствует необходимость промывать емкость после того, как топливо пройдет окраску. Поэтому есть возможность оригинальное топливо заливать сразу после контакта с окрашенными нефтепродуктами.

Товары Carburex отличаются повышенной устойчивостью к воспламенению и стабильными компонентами в составе во время хранения. В связи с этим перевозка продуктов становится намного легче. Основным достоинством красителей является то, что нет возможности специально обучать сотрудников работе с веществами и приобретать специализированное дорогостоящее оборудование.

Области использования красителей Carburex

Наиболее распространено применение красителей в таких областях:

заводы по нефтепереработке;

хранилища нефтепродуктов;

АЗС сетевого типа;

компании, специализирующие на автотранспорте или топливе;

железные дороги;

аэропорты.

Плюсы применения:

надежная идентификация нефтепродуктов разных типов;

возможность создать нефтепродукт в уникальной фирменной палитре, защитить его от подделки;

возможность осуществлять контроль при хранении и перевозке продукции;

возможность разделить виды и партии нефтепродуктов по составу и качественным показателям. Это удобно для соблюдения законодательства по уплате налогов и акцизам. С помощью красителей есть возможность различить топливо для автотранспорта и авиатранспорта. Топливо для суден и для транспорта облагаются различными налогами.

Есть возможность узнать товары, цена на которые обычная и сниженная. При хищении продукции товар легче найти службам безопасности и раскрыть фальсификацию.

Авиатехника стоит очень дорого и может отлично функционировать при заправке определенным качественным топливом. Если оно разбавленное, то техника будет работать меньше, а неполадки могут стать фатальными. Маркировка топлива – это гарантия, подтверждающая качественный нефтепродукт, который соответствует всем требованиям.