Новости «Формулы-1»: российский гонщик Даниил Квят может оказаться в главной команде в новом сезоне

Год назад Даниил Квят потерял место не только в «Ред Булле», но и в «Торо Россо». 25-летний уроженец Уфы уже не молодой гонщик, подающий надежды. А именно на таких делает ставку «Ред Булл». Квят ни в «Ред Булле», ни в «Торо Россо» ни разу не показывал чего-то выдающегося. Было несколько удачных этапов, ярких гонок, но в целом путь Квята предполагал постепенное, стабильное развитие и оттачивание навыков.

Когда Квята записали в тестовые пилоты «Феррари», появилась вероятность, что россиянин разорвёт отношения с «Ред Буллом». Однако в этом сезоне Даниил получил место в «Торо Россо», а после гран-при Мексики, где Квят оказался лишь на 11-м месте, боссы «Ред Булла» порадовали российских болельщиков. Один из руководителей австрийской конюшни Гельмут Марко рассказал, что Квят является одним из кандидатов на место в «Ред Булле».

Сам Квят встретил эту новость сдержанно. СМИ тут же усомнились в реальности слов босса «Ред Булла», однако информацию подтвердили другие представители конюшни. Квят действительно может оказаться в «Ред Булле» на следующий год. Его конкуренты – Алекс Албон и Пьер Гасли. Оба в этом сезоне выступали за «Торо Россо»: Албон до гран-при Бельгии, а Гасли, который начинал сезон вторым пилотом в «Ред Булле», – после.

Руководство «Ред Булла» удивилось прогрессу Албона в «Торо Россо» и захотело дать ему более быстрый болид. Когда-то также обошлись с Квятом, который выступал с Даниелем Риккардо в главной команде. Тогда посередине сезона Даниила отправили во вторую команду, а в «Ред Булл» пришел Макс Ферстаппен. Теперь Албона называют наследником Ферстаппена – 23-летний таец после прихода в «Ред Булл» еще ни разу не финишировал за пределами топ-10. По очкам за этот периоде он опередил даже Ферстаппена.

Албон явно достоин места в «Ред Булле», но под конец сезона боссы команды делают заявление о том, что ему предстоит конкурировать за эту позицию с Гасли и Квятом. Зарубежные журналисты убеждены, что «Ред Булл» таким образом хочет проверить стрессоустойчивость Албона. По крайней мере, букмекер GGBet не сомневается, что место в команде достанется Албону.

Результаты тайца говорят сами за себя – «Ред Булл» будет делать ставу на него. Однако он должен понимать, что конкуренция в этой команде очень жесткая – любой промах может стоить ему командировки в «Торо Россо», где работают более опытные Гасли и Квят. Даниил в этом плане имеет преимущество – он меньше ошибается, гораздо аккуратнее обращается с машиной в отличие от тех же Гасли и Албона и обладает куда большим опытом в Формуле-1.

Поэтому источники сообщают, что Албон все-таки останется в главной команде на будущий сезон. Эксперты уверены, что у тайца получится на равных конкурировать с Ферстаппеном в борьбе за высокие места. Однако Квят и Гасли всегда будут рядом и смогут заменить его, если что-то пойдет не так. Так что россиянин – все еще в обойме «Ред Булла», и, возможно, уже в следующем году матч-центр (подробнее здесь) на гран-при России покажет Даниила за рулем болида главной команды.