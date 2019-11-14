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Новый кроссовер Toyota Wildlander дебютирует 22 ноября

Новости
14.11.2019 21:43
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Японская компания официально анонсировала презентацию нового кроссовера Toyota Wildlander.

Разработку и выпуск этого кроссовера ранее подтвердила база Министерства промышленности Китая, где появились фотографии и некоторые характеристики.

Новый кроссовер Toyota Wildlander дебютирует 22 ноября на автосалоне в Гунчжоу. Новинка является перелицованным вариантом пятого поколения Toyota RAV4.

В отличие от последнего Wildlander получит слегка измененную внешность и список оборудования, тогда как в остальном характеристики будут идентичны.

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