Разработку и выпуск этого кроссовера ранее подтвердила база Министерства промышленности Китая, где появились фотографии и некоторые характеристики.

Новый кроссовер Toyota Wildlander дебютирует 22 ноября на автосалоне в Гунчжоу. Новинка является перелицованным вариантом пятого поколения Toyota RAV4.

В отличие от последнего Wildlander получит слегка измененную внешность и список оборудования, тогда как в остальном характеристики будут идентичны.