Компания Haval въезжает в дилерские центры Ford

Уже как минимум 20 автосалонов, которые ранее занимались реализацией машин Ford, переоборудовали и в них начали продажи моделей Haval.

Как сообщает агентство «Автостат», в 8 дилерских центрах в разных городах произошло полное замещение брендов, а в остальных помимо реализации автомобилей Haval, осуществляется обслуживание легковушек Ford и продажа коммерческих авто.

Отмечается, что расширение дилерской сети Haval происходит на фоне роста продаж автомобилей бренда.

В этом году компания продала в России 8,5 тыс. своих авто, что в четыре раза больше.