Уже как минимум 20 автосалонов, которые ранее занимались реализацией машин Ford, переоборудовали и в них начали продажи моделей Haval.
Компания Haval въезжает в дилерские центры Ford
14.11.2019 21:36
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Как сообщает агентство «Автостат», в 8 дилерских центрах в разных городах произошло полное замещение брендов, а в остальных помимо реализации автомобилей Haval, осуществляется обслуживание легковушек Ford и продажа коммерческих авто.
Отмечается, что расширение дилерской сети Haval происходит на фоне роста продаж автомобилей бренда.
В этом году компания продала в России 8,5 тыс. своих авто, что в четыре раза больше.
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