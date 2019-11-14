Названы 10 самых продаваемых автомобилей в Москве по итогам октября

По результатам исследования «Автостат» были названы 10 самых продаваемых авто в Москве по итогам октября.

Отмечается, что в целом в столице было реализовано 19,8 тыс. новых машин, а это на 9% меньше, чем в октябре 2018 года.

Модель KIA Rio возглавила рынок с результатом 1 139 ед., что на 20% меньше. Кроссовер Hyundai Creta продемонстрировал рост на 22% до 834 проданных единиц и расположился на втором месте среди самых продаваемых моделей в Москве.

Седан Hyundai Solaris вошел в тройку лидеров с результатом 790 ед., что на 6% меньше. В первой пятерке располагаются KIA Optima (691 ед.; +43%) и Nissan Qashqai (637 ед.; +70%).

Шестое место оказалось за Skoda Rapid (624 ед.; -18%), а на седьмой и восьмой строчке расположились Volkswagen Polo (614 ед., -42%) и Volkswagen Tiguan (599 ед.; +10%). Замыкает десятку Skoda Octavia (562 ед.; -40%) и Kodiaq (475 ед.; -11%).