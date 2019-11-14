Названы авто, водители которых чаще оказываются невиновными в ДТП

Интересную статистику предоставили СК «Ренессанс Страхование», которые проанализировали данные о страховых случаях среди премиальных автомобилей.

Страховая статистика оказалась в распоряжении «Известий» и она показала, какие машины чаще попадают в дорожные аварии и какой процент среди них владельцев, которые не являются виновниками ДТП.

Согласно статистике, за последние три года чаще всего в аварийные ситуации попадают владельцы Land Rover, из которых половина не была признана виновником ДТП.

На второй и третьей строчке оказались автомобили BMW и Audi с показателями по 44,9%. Lexus (41,7%) и Infiniti (41,3%) оказались в пятерке рейтинга.

Среди премиальных машин, которые в целом чаще всего попадают в дорожные аварии, оказались модели Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volvo.

Также исследование показало, какие модели марок больше всего получали серьезных повреждений после аварии.

Так, на первом месте расположился Porsche Macan, у которого средний показатель повреждений составляет 58,8%.

Также в списке есть BMW X4 (48,7%), Audi Q5 (40,6%), Land Rover Discovery Sport (40%) и Jaguar F-Pace (38,9%).