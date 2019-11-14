Модель Octavia нового поколения была представлена два дня назад. Еще до презентации стало известно, что универсал будет представлен позднее.
Кросс-универсал Skoda Octavia показали на первых рендерах
14.11.2019 20:22
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Подробнее о новом поколении седана Skoda Octavia портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.
Сегодня дизайнеры портала «Колёса.ру» распространили рендерные изображения универсала Skoda Octavia в кросс-версии.
Зная, какой дизайн получило новое поколения седана, художники решили применить его к модификации кросс.
В результате на рендерах показали Skoda Octavia Scout с элементами из неокрашенного пластика в обвесе.
Универсал должен дебютировать в начале следующего года.
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