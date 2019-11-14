Кросс-универсал Skoda Octavia показали на первых рендерах

Модель Octavia нового поколения была представлена два дня назад . Еще до презентации стало известно, что универсал будет представлен позднее.

Подробнее о новом поколении седана Skoda Octavia портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

Сегодня дизайнеры портала «Колёса.ру» распространили рендерные изображения универсала Skoda Octavia в кросс-версии.

Зная, какой дизайн получило новое поколения седана, художники решили применить его к модификации кросс.

В результате на рендерах показали Skoda Octavia Scout с элементами из неокрашенного пластика в обвесе.

Универсал должен дебютировать в начале следующего года.