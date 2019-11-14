Компания Kia проводит финальные тесты нового поколения Optima и автомобиль уже не имеет какого-либо камуфляжа.
Новую Kia Optima без камуфляжа засняли на дороге
14.11.2019 20:15
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Впрочем, внешность новинки не является секретом, так как компания сама рассекретила модель, опубликовав официальные изображения.
14 ноября Kia официально объявила о дате премьеры автомобиля.
В частности, был анонсирован седан К5, а именно так называется автомобиль в Южной Корее. Модели для внутреннего и глобального рынков отличаться не будут.
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