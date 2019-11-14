Новую Kia Optima без камуфляжа засняли на дороге

Компания Kia проводит финальные тесты нового поколения Optima и автомобиль уже не имеет какого-либо камуфляжа.

Впрочем, внешность новинки не является секретом, так как компания сама рассекретила модель, опубликовав официальные изображения.

14 ноября Kia официально объявила о дате премьеры автомобиля.

В частности, был анонсирован седан К5, а именно так называется автомобиль в Южной Корее. Модели для внутреннего и глобального рынков отличаться не будут.