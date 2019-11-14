«Заряженный» седан Audi S8 получил 571-сильный двигатель

Этот автомобиль дебютировал еще в начале лета, но динамические характеристики новинки раскрывать не стал. Модель получила восьмицилиндровый двигатель с двумя турбинами, который имеет мощность 571 л.с. при 800 Нм крутящего момента.

Он работает в тандеме с 8-скоростным автоматом и 48-вольтовым стартер-генератором. То есть по сути Audi S8 является «мягким гибридом», а это означает, что электромотор будет помогать ДВС при резких ускорениях.

До первой сотни «заряженный» седан Audi S8 разгонится за 3,8 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

В списке оборудования машины предлагают множество систем и помощников водителю.

Как отметили в компании, модель получила 40 разных электронных систем, работающих при помощи 6 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Новая версия уже предлагается для покупки в США и Европе.

На европейском рынке автомобиль оценили в 140 тысяч евро или 9,87 млн рублей. Для североамериканского рынка модель отличается удлиненной на 130 мм колесной базой.