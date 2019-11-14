Эксклюзивное купе Bentley Continental GT привезли в Россию

Всего компания выпустить 100 экземпляров специальной версии купе, а три из них доступны для покупки в России.

Эксклюзивное купе было разработано ателье Mulliner. Спецсерия Continental GT Number 9 Edition была посвящена юбилею британского бренда, а также классической модели Bentley Blower.

Название автомобиля отсылает к Генри Ральфу Стэнли «Тиму» Биркину и его автомобилю Bentley Blower №9 с тубированным двигателем.

На этой машине он принимал участие в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1930 года. Спецверсия выполнена в зеленом цвете и в машине есть деревянная вставка из сидения автомобиля Биркина. Сидение ранее пришлось заменить, когда проходила реставрация оригинальной машины.

Из особенностей стоит отметить покрытие 18-каратным золотом дефлекторов вентиляции, а также надпись One of 100 на порогах.

В движение Bentley Continental GT Number 9 Edition будет приводиться тем же 6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами. Его мощность составляет 635 л.с. при 900 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая КП и полноприводная система.