Седан Geely Emgrand 7 может получить битопливную версию

В компании Geely рассматривают возможность запуска в продажу на российском рынке биотопливной версии модели Geely Emgrand 7.

Как пишут журналисты «Китайских автомобилей», переоборудованием автомобиля займется завод «Белджи», откуда поставляются седаны в Россию.

Сейчас известно, что решение о выходе новой версии автомобиля будет принято по результатам ее тестов. В случае, если проект будет успешным, то машину сертифицируют и выведут на рынок.

Насколько будет удорожание седана с ГБО пока неизвестно. Стандартный седан предлагается по цене от 765 990 рублей.