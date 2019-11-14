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Седан Geely Emgrand 7 может получить битопливную версию

Новости
14.11.2019 19:48
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Выход версии китайского седана с ГБО может позволить компании привлечь коммерческих клиентов.

В компании Geely рассматривают возможность запуска в продажу на российском рынке биотопливной версии модели Geely Emgrand 7.

Как пишут журналисты «Китайских автомобилей», переоборудованием автомобиля займется завод «Белджи», откуда поставляются седаны в Россию.

Сейчас известно, что решение о выходе новой версии автомобиля будет принято по результатам ее тестов. В случае, если проект будет успешным, то машину сертифицируют и выведут на рынок.

Насколько будет удорожание седана с ГБО пока неизвестно. Стандартный седан предлагается по цене от 765 990 рублей.

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