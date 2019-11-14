Российский авторынок в прошлом месяце усилил падение, что сказалось и на положении в рейтинге лидеров среди европейских стран.

В октябре авторынок РФ опустился на пятое место в Европе с результатом 139 тыс. проданных авто без учета легких коммерческих машин.

Лидером остается Германия, где по итогам октября было реализовано 284 593 новых автомобиля, что на 12,7% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Второе место оказалось за Францией. Там было продано 188 989 легковушек, что на 8,7% больше.

В тройке лидеров располагается Италия — 156851 машина (+6,7%), а на четвертом месте находится Великобритания – 143 251 ед. (-5,6%).