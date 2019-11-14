В то время как все внимание приковано к новой Kia Optima, компания ведет разработку еще одного автомобиля.

Недавно сообщалось, что автопроизводитель разрабатывает новый компактный кроссовер, длина которого не превысит 4 метров.

Теперь эта информация подтверждается первыми шпионскими фотографиями. Новый компактный кроссовер Kia впервые заметили на тестах, которые проходят на территории Южной Кореи.

По предварительным данным, автомобиль будет создан на одной платформе с Hyundai Venue, но при этом будет выполнен в новой фирменной стилистике марки Kia.

Какое название получит новинка сейчас неизвестно. Можно предположить, что линейка двигателей будет представлена моторами мощностью от 115 до 120 л.с. Презентация кроссовера ожидается в 2020 году.