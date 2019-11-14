Новый кроссовер Ford в стиле Mustang получит название Mach-E

Американский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к своей новинке.

Так, недавно компания официально анонсировала дату премьеры, а теперь она раскрыла его название.

В сообщении от компании говорится, что новый кроссовер, который выполнят в стилистике Mustang получит название Mach-E.

Это название ранее использовалось для одной их модификаций Ford Mustang, а буква Е намечает на электрическую сущность машины.

Напомним, что дебют автомобиля состоится через три дня и в день презентации будет открыт прием предварительных заказов.