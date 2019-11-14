Американский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к своей новинке.
Новый кроссовер Ford в стиле Mustang получит название Mach-E
14.11.2019 16:45
14 0
Так, недавно компания официально анонсировала дату премьеры, а теперь она раскрыла его название.
В сообщении от компании говорится, что новый кроссовер, который выполнят в стилистике Mustang получит название Mach-E.
Это название ранее использовалось для одной их модификаций Ford Mustang, а буква Е намечает на электрическую сущность машины.
Напомним, что дебют автомобиля состоится через три дня и в день презентации будет открыт прием предварительных заказов.
Комментарииcomments powered by HyperComments