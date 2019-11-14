Китайский автопроизводитель рассекретил свой новый кроссовер, у которого на кузове есть табличка с надписью «Styled by Mercedes-Benz».



BYD выпустил новый кроссовер «в стиле Mercedes-Benz», оснащенный гибридной силовой установкой. Он на китайском рынке появится под брендом Denza, а его название будет Denza X.

В компании подтвердили, что машина станет серийной. По сути был представлен автомобиль это BYD Tang нового поколения, но с совершенно новым дизайном, разработанным совместно со специалистами Mercedes-Benz.

Машина имеет следующие габариты: 4 890/1 950/1 725 мм, колесная база – 2820 мм. Что касается интерьера кроссовера, то его оформлением занимались только специалисты Mercedes-Benz. Они в салоне предложили 15,6-дюймовый экран, положение которого можно менять.

Панель приборов это 12,3-дюймовый дисплей, а еще в салоне использовали вставки из дерева и кожаную обивку.

Что касается силовой установки, то она представлена двумя электродвигателями и двухлитровым турбированным ДВС. Суммарная отдача составляет 587 л.с., а в качестве трансмиссии предложат шестискоростной робот.

Еще у кроссовера будет полностью электрический вариант с 245-сильной установкой и запасом хода до 500 км. Премьерный показ новинки будет проходить на мотор-шоу в Гуанчжоу.