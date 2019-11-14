Изменение стоимости трех автомобилей Geely зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто».

Они сообщают, что Geely обновил цены на три свои модели в России — Emgrand 7, Atlas и Emgrand X7. Седан прибавил в цене во всех комплектациях 15 тысяч рублей.

Кроссовер Atlas подорожал на 25 тысяч рублей, а у кроссовера Emgrand X7 произошло снижение цена на сумму до 55 тыс. рублей.

Теперь его начальная комплектация снова стала предлагаться ниже 1 млн рублей, а точнее за 999 990 рублей. В топовом исполнении автомобиль предлагается за 1 274 990 рублей.