Некоторые автомобили китайского бренда стали дороже, а другие наоборот подешевели.
Geely обновил цены на три свои модели в России
14.11.2019 16:23
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Изменение стоимости трех автомобилей Geely зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто».
Они сообщают, что Geely обновил цены на три свои модели в России — Emgrand 7, Atlas и Emgrand X7. Седан прибавил в цене во всех комплектациях 15 тысяч рублей.
Кроссовер Atlas подорожал на 25 тысяч рублей, а у кроссовера Emgrand X7 произошло снижение цена на сумму до 55 тыс. рублей.
Теперь его начальная комплектация снова стала предлагаться ниже 1 млн рублей, а точнее за 999 990 рублей. В топовом исполнении автомобиль предлагается за 1 274 990 рублей.
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