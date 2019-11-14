Эксперты рассказали, какие автомобили сложнее перепродать

В частности, автоэксперты больше напомнили, какие машины не стоит покупать, чтобы не было проблем с их перепродажей.

Эксперты в первую очередь советуют приобретать популярные и хорошо зарекомендовавшие себя автомобили, которых на рынке представлено уже немало.

При этом не стоит выбирать малолитражки, так как они в России почти не пользуются спросом, а перепродать их будет очень сложно, в том числе и по причине малого ресурса двигателя.

Также неликвидными называют автомобили, оснащенные «роботом» с двумя сухими сцеплениями.

Такая трансмиссия, как показала практика, способна быстро и неожиданно выходить из строя.

Не советуют специалисты приобретать машины малоизвестных брендов, а особенно тех марок, которые официально в России не представлены.

В данном случае большой проблемой могут стать запчасти и квалифицированные мастера.

Цвет и тип кузова также является важным при выборе и перепродаже автомобиля. Сложно будет продать машину с нестандартным ярким цветом или в трёхдверном кузове.