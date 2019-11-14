Hyundai готовит к выходу необычный пикап

Презентация прототипа пикапа компании Hyundai состоялась около пяти лет назад и только в этом году стало известно, что его отправят в серию.

До этого момента автопроизводитель не раскрывал подробности, в том числе не говорил о сроках запуска новинки в серию.

Однако теперь в компании решили рассказать, когда появится их пикап и каким он будет. Согласно обнародованным данным, компактный пикап Hyundai будут собирать на предприятии в штате Алабама.

Серийную сборку организуют в 2021 году, а до этого времени на производственной площадке будут проводить модернизацию.

В завод для этих целей инвестировали 410 млн долларов, а штат был расширен на 200 человек. Прототип пикапа дебютировал под названием Santa Cruz.

Ожидается, что с таким названием выйдет и серийная модель. Также модель не будет позиционироваться, как «рабочая лошадка», так как по сути это будет вседорожник с «характеристиками и повадками обычного кроссовера».

Создают серийную модель на платформе будущего Hyundai Tucson. Одним из двигателей в моторной гамме будет 2,5-литровый агрегат, пару которому составит 8-ступенчатый автомат.