Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем

Представленный в начале этого года кроссовер Mazda CX-30 попал на краш-тесты Euro NCAP.

Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».

В других тестах кроссовер также показал отличные результаты и заработал пять звезд за безопасность.

Как сообщают в организации, за фронтальный краш-тест автомобиль заработал рекордные 37,6 балла, а это 99% от максимально возможного результата.

Ранее рекордные показатели были только у Volvo XC90 и XC60 – 97 и 98%. В других тестах показатели не рекордные, но Mazda CX-30 их прошел на хорошо и отлично. Работа вспомогательных систем машины заработала 10 баллов или 77%.