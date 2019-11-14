Качество автомобилей Lada стали проверять по-новому

Российский автогигант постоянно работает над улучшением качества сборки автомобилей, а также совершенствует способы проверки уже готовых экземпляров.

Так, недавно сообщалось, что линия по сборке Лада Гранта была модернизирована. С недавнего времени двигатели машин начали проходить холодную и горячую обкатку, в том числе и на стендах, а также при разных скоростях.

Также представитель компании рассказал, что проверку начали проводить «по-новому».

В частности, прежде чем отправить собранную машину, она проходит новые тесты и финальные проверки на качество.

В общем вазовцы стали все больше использовать зарубежные технологии не только при производстве, но и в проверке качества выпускаемой продукции.