Российские аналитики рассказали о самых продаваемых автомобилях на вторичном рынке по итогам их продаж за октябрь 2019 года.

В отчетный период LADA 2114 снова стал самым популярным автомобилем с пробегом. Он был перепродан в количестве 13 тыс. экземпляров.

Стоит отметить, что этот автомобиль лидировал на рынке подержанных авто с начала года по май, а в сентябре, июле и июне лидером был Ford Focus. По итогам продаж в октябре он стал вторым.

Его продажи составили 12,9 тыс. ед. Третий результат показал LADA 2107 – 11,5 тыс. ед. В первой пятерке самых популярных автомобилей с пробегом расположится Hyundai Solaris (11,2 тыс. ед.) и KIA Rio (10,3 тыс. ед.).