Toyota Camry получила полный привод от Toyota RAV4

Ранее полный привод был доступен для кроссовера с гибридной установкой и то, только на территории Японии.

Теперь седан впервые для североамериканского рынка дебютировал с полноприводной системой, которая также используется в кроссовере RAV4.

Эта система предлагается только с 2,5-литровым атмосферным двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической КП.

Мощность двигателя может быть 205-208 л.с. Также эти седаны отличаются весом – новинки оказались на 75 кг тяжелее.