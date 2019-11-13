К такому выводу пришли специалист сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили.

Специалисты выяснили, что экспедиционный УАЗ «Патриот» упал в цене на 10 000 рублей в четырех комплектациях.

Теперь Патриот в специальной версии продают за 1 039 900 рублей минимум, тогда как топовый вариант предлагается за 1 301 000 рублей.

Напомним, что этот вариант предлагается с 2,7-литровым двигателем мощностью 150 л.с., который работает в паре с «механикой».