На один новый электромобиль в РФ приходится десять с пробегом

Специалисты в России рассказали о самых востребованных автомобилях с электрической установкой по итогам их продаж за три квартала 2019 года.

Как сообщают аналитики из «Автостат», в отчетный период россияне 261 новый электромобиль, тогда как подержанных машин было продано 2 385 ед.

Таким образом, на один новый электромобиль в России приходится десять с пробегом.

Самым популярным электрокаром является Nissan Leaf, на долю которого приходится 94,8% от всех продаж на вторичном рынке. Лидером первичного рынка является Jaguar I-Pace с долей 40%.