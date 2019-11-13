Российский автогигант начал продажи обновленного семейства Lada Granta на территории Египта.
«АвтоВАЗ» запустил продажи новой Lada Granta в Египте
13.11.2019 21:25
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Как сообщили в пресс-службе компании, новую Lada Granta для этого рынка собирают на местном предприятии Al Amal.
На собранные в Египте Гранты действует двухлетняя гарантия, а их стоимость составляет 150 тысяч фунтов или около 630 тысяч рублей.
Напомним, что в обновленном семействе Lada Granta есть седан, хэтчбек, универсал, кросс-версия, лифтбек, а также вариант Drive Active.
Самый доступный автомобиль семейства оценен от 444 900 рублей. После обновления Гранта в России снова стала бестселлером рынка.
LADA Granta стала лидером по продажам в 4 федеральных округах РФ
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