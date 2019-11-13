«АвтоВАЗ» запустил продажи новой Lada Granta в Египте

Как сообщили в пресс-службе компании, новую Lada Granta для этого рынка собирают на местном предприятии Al Amal.

На собранные в Египте Гранты действует двухлетняя гарантия, а их стоимость составляет 150 тысяч фунтов или около 630 тысяч рублей.

Напомним, что в обновленном семействе Lada Granta есть седан, хэтчбек, универсал, кросс-версия, лифтбек, а также вариант Drive Active.

Самый доступный автомобиль семейства оценен от 444 900 рублей. После обновления Гранта в России снова стала бестселлером рынка.