Ремонт гидравлики спецтехники

Наиболее уязвимым узлом специализированной техники (экскаваторов, катков и т.д.) является гидравлика. Замена гидравлических элементов обойдется владельцу машин в копеечку. Альтернативой может стать ремонт гидромоторов, гидронасосов и прочих механизмов оборудования, ведь даже качественная плановая диагностика и техосмотр не позволяют вовремя выявить неполадку.

Особенности профессиональных ремонтных работ

Если речь заходит о ремонте гидравлики спецтехники, то стоит сразу обращаться к профессионалам, иначе можно усугубить ситуацию. Дорогостоящие функциональные узлы попросту не будут подлежать восстановлению. Придется потратить внушительную сумму на покупку оригинальных запчастей, особенно, если пользоваться зарубежными машинами. Мало просто читать о ремонте гидромоторов, насосов и прочего оборудования. Нужно иметь опыт проведения работ.

Специалисты с легкостью справляются с разборкой и диагностикой неисправной гидравлики, ремонтом и заменой цилиндровых блоков, насосных уплотнителей, пластинных распределителей, сальников приводного вала. Диагностика гидравлического мотора отнимает у профессионалов не более получаса. А правильное определение причины поломки позволяет быстро устранить фактор неработоспособности дорогостоящего оборудования.

Этапы ремонта гидромоторов спецтехники

Техобслуживание гидромоторов специализированной техники играет важнейшую роль в работоспособности всей гидравлической системы. Своевременный ремонт обязателен, ведь маленькие неисправности быстро перетекают при продолжительной эксплуатации в фатальные последствия.

Главная задача гидромотора заключается в преобразовании энергии, выделяющейся потоком рабочего топлива, во вращения выходного вала. Это и приводит габаритные машины в действие. Во время ремонта важно знать классификацию моторов, конструкцию рабочей камеры. Опытные специалисты легко справляются с ремонтом поршневых, планетарных, шестеренных, коловратных, винтовых, пластинчатых гидромоторов.

В зависимости от сложности поломки, могут быть выполнены следующие работы:

диагностика с выездом мастера на объект;

дефектовка силового агрегата;

замена вала, подшипников, шайб, уплотнителей и прочих мелких элементов;

ремонт хода и поворотного механизма мотора;

восстановление поверхностей, которые чаще всего изнашиваются;

обкатка и регулировка силового гидравлического агрегата;

проверка отремонтированного аппарата на стенде;

установка запчастей и комплектующих.

Это позволяет быстро восстанавливать гидромоторы любого типа (высокомоментные, низкомоментные, среднеоборотные и т.д.). Здесь о ремонте гидравлики заботятся только квалифицированные мастера.

Особенности ремонта гидронасосов

Гидронасосы – специализированное гидравлическое оборудование, выполняющее функцию помощника в перемещении рабочей жидкости к трубопроводу спецтехники. Если происходит малейший сбой в работе, останавливается весь процесс, ведь двигатель не сможет работать. Ремонт гидронасосов – важный аспект нормального функционирования техники. Для предотвращения проблем следует своевременно проводить диагностику.

В спецтехнике устанавливаются гидравлические насосы разного типа, например, шестерные, пластинчатые, поршневые, аксиальные. В зависимости от типа агрегата и сложности поломки, производятся следующие работы:

осмотр оборудования на повреждения и износ;

диагностика гидравлического насоса;

замена или восстановление поврежденных узлов;

настраивание рабочих параметров гидроузла;

выявление и устранение причин поломки;

стендовые испытания и многое другое.

Комплексный подход позволяет быстро привести в рабочее состояние гидронасосы прессов, экскаваторов, погрузчиков и прочей техники. Подробнее о ремонте гидронасосов можно прочитать здесь.