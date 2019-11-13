АвтоВАЗ запускает новую программу «Подменный автомобиль»

Подменный автомобиль будет в каждом дилерском центре Lada, а ранее подменную машину предлагали только некоторые центры, и то по личной инициативе.

«АвтоВАЗ» вводит регламент, который обяжет каждый дилерский центр марки Lada содержать подменный автомобиль, об этом пишет портал «Лада.Онлайн».

По данным издания, клиентам будут предлагать LADA Vesta или LADA XRAY в белом цвете в максимальной комплектации.

Причем подменной машине не должно быть более 2 лет и более 60 тыс. км.

Дилерским центрам дали возможность самостоятельно выбирать, сколько у них будет подменных авто – один или несколько.

Стоит отметить, что дилерская сеть LADA сейчас состоит из 295 центров, и это самая крупная сеть в России.