Подменный автомобиль будет в каждом дилерском центре Lada, а ранее подменную машину предлагали только некоторые центры, и то по личной инициативе.
АвтоВАЗ запускает новую программу «Подменный автомобиль»
13.11.2019 22:50
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«АвтоВАЗ» вводит регламент, который обяжет каждый дилерский центр марки Lada содержать подменный автомобиль, об этом пишет портал «Лада.Онлайн».
По данным издания, клиентам будут предлагать LADA Vesta или LADA XRAY в белом цвете в максимальной комплектации.
Причем подменной машине не должно быть более 2 лет и более 60 тыс. км.
Дилерским центрам дали возможность самостоятельно выбирать, сколько у них будет подменных авто – один или несколько.
Стоит отметить, что дилерская сеть LADA сейчас состоит из 295 центров, и это самая крупная сеть в России.
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