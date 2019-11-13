УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»

Новый фургон получил грузовой отсек выполненный из армированного стеклопластика, в котором предусмотрено три больших отрывных створки для более удобной погрузки.

Наверху размещены рейлинги для перевозки длинномеров.

Подробностей про необычный фургон пока не раскрывают, но на официальной страничке «ВКонтакте» пресс-служба УАЗа указала, что модель сейчас проходит тестовые испытания и скоро будет запущена в серийное производство. Цены на новую версию пока не раскрывают.

Напомним, стандартная версия УАЗ «Профи» с двухрядной кабиной предлагается по цене от 876 тыс. рублей.