УАЗ показал фотографии нового варианта коммерческой платформы «Профи», которая получила облегченный кузов и пятиместную кабину.
УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»
13.11.2019 22:57
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Новый фургон получил грузовой отсек выполненный из армированного стеклопластика, в котором предусмотрено три больших отрывных створки для более удобной погрузки.
Наверху размещены рейлинги для перевозки длинномеров.
Подробностей про необычный фургон пока не раскрывают, но на официальной страничке «ВКонтакте» пресс-служба УАЗа указала, что модель сейчас проходит тестовые испытания и скоро будет запущена в серийное производство. Цены на новую версию пока не раскрывают.
Напомним, стандартная версия УАЗ «Профи» с двухрядной кабиной предлагается по цене от 876 тыс. рублей.
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