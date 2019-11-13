Компания Mazda представила обновленный седан Mazda 2

Mazda на мексиканском рынке обновила свой небольшой седан Mazda 2. Эта модель получила внешность, выполненную в фирменном стиле марки, и теперь «четырехдверка» больше похожа на Mazda 6.

От флагманского седана Mazda 2 унаследовала радиаторную решетку, но оптика в модели осталась оригинальной.

В салоне тоже провели большое обновление. Так, в интерьере добавили новую мультимедийную систему Mazda Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Также появился проекционный дисплей, климат-контроль и круиз-контроль, но они доступны в топовой комплектации.

Mazda 2 в Мексике предлагается с 1,5-литровым модернизированным мотором. Его мощность после рестайлинга выросла на 3 л.с. до 109 лошадиных сил.

Трансмиссия для японского седана предлагается шестиступенчатая механическая или автоматическая.

За обновлённую «двойку» Мексике просят 259 900 песо (865 тыс. рублей).