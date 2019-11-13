Шведский автопроизводитель официально сообщил об изменении стоимости своих автомобилей в России с 1 января 2020 года.
Volvo объявила об удорожании своих автомобилей с начала 2020 года
13.11.2019 13:20
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Как сообщила пресс-служба российского офиса, в среднем модельный ряд прибавит в цене 1,1%.
При этом отмечается, что стоимость пакетов и дополнительных опций менять не планируется.
В зависимости от автомобиля и его комплектации, стоимость вырастет на 45-80 тысяч рублей.
Самая большая прибавка в цене будет для дизельных версий кроссовера XC60.
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