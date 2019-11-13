Компания Great Wall представила 100 кВт водородный двигатель

Компания Great Wall представила третье поколение силовой установки на топливных элементах, которая получила существенный прирост мощности и теперь может составить конкуренцию водородному агрегату от Toyota.

Первый водородный агрегат от Great Wall был способен выдавать всего 40 кВт, во второй генерации разработчикам удалось увеличить мощность до 55 кВт, а вот в третьем поколении двигателя на топливных элементах мощность была увеличена до 100 кВт.

Для сравнения в водородном Toyota Mirai устанавливается агрегат на 113 кВт.

Представленный водородный мотор получил название Beyond-300E. Он полностью состоит из китайских комплектующих, что позволило снизить стоимость установки на 28% в сравнении с прошлым поколением.

Great Wall может использовать Beyond-300E как в легковых автомобилях, так и в микроавтобусах, пикапах и грузовиках.