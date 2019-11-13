Глава американской компании Tesla сообщил о планах по строительству первого завода на территории Европы.
Первый европейский завод Tesla построят в Берлине
13.11.2019 13:15
16 0
Как стало известно, первый европейский завод Tesla построят в Берлине недалеко от аэропорта Берлин-Бранденбург.
На новом предприятии планируется выпуск не только электромобилей, но и аккумуляторы для них, а также силовые установки.
Также в Германии создадут проектно-конструкторский центр Tesla. За пределами США новый завод Tesla станет четвертым.
Между тем до конца года будет организован выпуск автомобилей на новом предприятии Gigafactory 3 в Шанхае.
Новый завод Tesla Gigafactory 3 в Китае возвели невероятными темпами
Комментарииcomments powered by HyperComments