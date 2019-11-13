Автомобили BMW отправят на сервис в РФ для замены двигателя

Как говорится в сообщении ведомства, в России отзовут десять автомобилей немецкой марки, среди которых BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30), 7 серии (G11).

Отзывными стали автомобили, которые были проданы в период с января этого года.

Причиной необходимости проведения сервисной кампании является вероятность наличия не достаточно прочной подшипниковой опоры балансирного вала в двигателе.

Из-за этого износ подшипников может быть преждевременным, а двигатель окажется поврежден.

В рамках отзыва во всех автомобилях будет произведена замена двигателя. Все работы проведут за счет компании.