Росстандарт 12 ноября проинформировал об отзывной кампании, затрагивающей автомобили компании BMW.
Автомобили BMW отправят на сервис в РФ для замены двигателя
13.11.2019 13:10
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Как говорится в сообщении ведомства, в России отзовут десять автомобилей немецкой марки, среди которых BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30), 7 серии (G11).
Отзывными стали автомобили, которые были проданы в период с января этого года.
Причиной необходимости проведения сервисной кампании является вероятность наличия не достаточно прочной подшипниковой опоры балансирного вала в двигателе.
Из-за этого износ подшипников может быть преждевременным, а двигатель окажется поврежден.
В рамках отзыва во всех автомобилях будет произведена замена двигателя. Все работы проведут за счет компании.
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