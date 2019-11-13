Стала известна дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach



Согласно пресс-релизу, новинка дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу 21 ноября. Кроссовер создавали на платформе GLS нового поколения.

Его можно будет отличить от донора по радиаторной решетке с вертикальными планками, большим колесными дисками и большому количеству хромированных элементов экстерьера. Салон в автомобиле получит ряд особенностей.

Интерьер выполнен со спецификой седана Mercedes-Maybach. Роскошный вариант кроссовера получит пятизонный климат контроль, премиальную акустическую систему Burmester, дополнительные экраны для задних пассажиров и кресла с функцией массажа.

По слухам, под капотом кроссовера Maybach будет устанавливаться 4,0-литровый или 6,0-литровый V-образные моторы.

Трансмиссия в машине будет 9-ступенчатая автоматическая с системой полного привода 4Matic.