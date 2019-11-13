Американский автопроизводитель официально анонсировал дату премьеры нового электрического кроссовера, а также раскрыла некоторые подробности.

Анонс сопровождался тизерным изображением, где показали силуэт автомобиля и дату дебюта. Электрокроссовер Ford в стиле Mustang представят 18 ноября в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Новинка получит пятидверный кузов и будет предлагаться в комплектациях с двумя версиями аккумуляторов. Одна из них обеспечит запас хода 484 км, а вторая – до 600 км.

Комплекты батарей будут оснащены системой быстрой зарядки, которые позволят пополнить запас хода до 80% за 45 минут.