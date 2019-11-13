Рынок новых LCV России в октябре увеличился на 14%

Аналитики рассказали о продажах легких коммерческих автомобилей в России за прошлый месяц.

В отчетный период в России было реализовано 10,9 тыс. легких коммерческих автомобилей (LCV), а этот результат оказался на 13,8% больше, сообщает «Автостат».

Больше всего таких машин продает GAZ, доля продаж которого составила 43% или 4,7 тыс. ед., что на 15,5% больше.

Вторым самым продаваемым брендом стал Ford с результатом 1,6 тыс. шт., что на 49,3% больше. В тройке лидеров располагается УАЗ.

Дилеры этой компании реализовали в октябре 1,5 тыс. автомобилей, что хуже на 1,4%. LADA (1,2 тыс. ед.; +21,1%) и Volkswagen (550 ед.; +1,9%) расположились в первой пятерке лидеров.

Среди моделей лидерами стали GAZ Gazelle Next, Ford Transit и LADA Largus VU.